Опубликован график перечисления пенсий и пособий в июле

01.07.2025 | 16:14

Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям Пензенской области в июле.

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву и т. д. переведут на счета 3 июля.

Выплата из материнского капитала придет заранее - 4-го числа. Ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет начислят в привычную дату - 8 июля.

Получателям пенсий, дата доставки которым установлена с 5-го по 12-е число, деньги переведут 4 июля. Пензенцы с графиком доставки в пределах 13-22-го числа получат деньги досрочно - 11-го, с 23-го по 25-е - 23 июля.

«Зачисление средств на счета получателей производится Отделением СФР по Пензенской области не позднее следующего дня. Выплаты перечисляют в течение всего дня», - предупредили в Соцфонде.