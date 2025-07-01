Общество

Опубликован график перечисления пенсий и пособий в июле

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Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям Пензенской области в июле.

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву и т. д. переведут на счета 3 июля.

Выплата из материнского капитала придет заранее - 4-го числа. Ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет начислят в привычную дату - 8 июля.

Получателям пенсий, дата доставки которым установлена с 5-го по 12-е число, деньги переведут 4 июля. Пензенцы с графиком доставки в пределах 13-22-го числа получат деньги досрочно - 11-го, с 23-го по 25-е - 23 июля.

«Зачисление средств на счета получателей производится Отделением СФР по Пензенской области не позднее следующего дня. Выплаты перечисляют в течение всего дня», - предупредили в Соцфонде.

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