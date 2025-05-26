Разные отцы: в Пензе многодетная семья не могла оформить пособие

26.05.2025 | 10:25

Пензячка не могла оформить ежемесячное пособие из-за того, что муж не является отцом всех ее несовершеннолетних детей.

Горожанка обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении социальных прав.

Проверка подтвердила, что региональное отделение Соцфонда РФ отказало в пособии, назначаемом в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Вопреки требованиям закона уполномоченный орган посчитал, что только женщина имеет статус многодетной матери, а ее супруг им не обладает, поскольку является отцом только одного из троих детей», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Надзорный орган направил в суд иск о признании такого решения незаконным, требования были удовлетворены. Теперь многодетной матери назначено и выплачивается ежемесячное пособие.