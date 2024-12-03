Стало известно, когда начнут благоустраивать сквер «Семейный»

03.12.2024 | 17:01

Сквер «Семейный» на ГПЗ в 2025 году ждут преобразования, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Можно, в принципе, уже официально сказать, что в следующем году мы этот сквер начнем делать. На него заложены средства. Территория этого сквера будет закреплена за ЦПКиО им. Белинского и на следующий год пойдет под благоустройство. Там реально будет сквер «Семейный» сделан», - сообщил глава региона.

Он напомнил, что сейчас ведется строительство так называемой перемычки - дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова.

В данный момент корректируется проектно-сметная документация.

«Изначально, когда проект делали, его пустили по части сквера. Было принято решение, потому что население возмущалось (и правильно возмущалось), что зеленые насаждения сохраняются, со сквера его [проект] убрали. Надо отрабатывать сейчас прежде всего городу, городской администрации вопрос с экспертизой, чтобы как можно быстрее все это [документацию] выпустили из экспертизы и пошли соответствующие работы», - пояснил Олег Мельниченко.