Замглавы Минстроя России вручил благодарность гендиректору «Рисана»

01.07.2025 | 15:00

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин вручил благодарственное письмо генеральному директору строительной группы «Рисан» Сергею Лисоволу.

Церемония награждения состоялась в рамках форума недвижимости «Движение».

Никита Стасишин выступил с приветственным словом и поблагодарил экспертное сообщество, региональные органы власти, институты развития и девелоперские компании за развитие жилищного строительства и работу над повышением качества жизни граждан.

В письме в адрес коллектива строительной группы «Рисан» за подписью главы Минстроя Ирека Фейзуллина выражается благодарность за плодотворную работу и вклад в развитие строительной отрасли России.

Напомним, «Рисан» входит в «большую тройку» в Пензенской области по объему жилищного строительства и занимает 1-е место в регионе в рейтинге ЕРЗ по потребительским качествам.

В общероссийском рейтинге компания находится на 6-м месте по этому показателю, по данным на 1 июня.

Также «Рисан» является семикратным обладателем золотого знака «Надежный застройщик России». Это означает, что к компании нет претензий со стороны контролирующих органов власти.

С 2018 по 2024 год «Рисан» ввел в эксплуатацию 39 многоквартирных домов в 11 комплексах жилой площадью 455 тысяч кв. м. Все дома были сданы раньше положенного.

Каждый жилой комплекс особенный, возводится по индивидуальному проекту и обогащает городскую среду. Кроме домов, «Рисан» сдал три детских сада, школу, благоустроил парк Времен, парк «Союз» и занимается созданием набережной на Арбековском пруду с крупнейшим в Поволжье вейк-парком.

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