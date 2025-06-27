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Общество

Лето в ЖК «Лайм Парк» от «Термодома» будет особенным

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ЖК «Лайм Парк» дарит пензенцам возможность жить за городом, но с таким же комфортом, как в мегаполисе, отметили специалисты холдинга «Термодом». И лето - время, когда преимущества квартала раскрываются целиком.

«У каждой семьи есть свой кусочек природы - участок за домом, где можно разбить сад, поставить детские качели и устраивать пикники под стрекот кузнечиков», - рассказали специалисты холдинга.

Лето в ЖК «Лайм Парк» от «Термодома» будет особенным

Вместо обычной квартиры покупатели получают двухэтажный таунхаус - так удобнее организовать жизнь семьи. Например, пока дети играют в куклы за домом, папа работает в тихом кабинете на втором этаже, а мама готовит вкусный обед в кухне-гостиной на первом и приглядывает из панорамного окна за своей и соседской дочками.

А если вечером захочется расслабиться и сходить в кино, сделать это будет просто: до ближайшего кинотеатра - всего 8 минут на автомобиле.

Лето в ЖК «Лайм Парк» от «Термодома» будет особенным

«Лайм Парк» - это место, где воздух пахнет скошенной травой и лесом, где дети растут активными и здоровыми и где каждый день чувствуется связь с природой», - подчеркнули в холдинге.

Таунхаусы уже построены, так что никаких долгих ожиданий: покупатели получат ключи сразу после оформления договора.

Чтобы переехать в «Лайм Парк» уже этим летом, нужно обратиться в офисы продаж холдинга «Термодом». Телефон 8 (8412) 28-28-20, сайт termodom-pnz.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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