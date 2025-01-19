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Общество

Химик назвал вредящий здоровью способ приготовления пищи

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Приготовление продуктов в фольге может серьезно навредить здоровью. Алюминий - это неустойчивый металл, он взаимодействует с органическими кислотами и солью. В результате его соединения попадают в пищу.

«Токсичность алюминия и его соединений невысока, однако существуют многочисленные данные о вреде воздействия повышенных концентраций соединений алюминия, в частности на почки и желудочно-кишечный тракт. Еще больше информации о связи повышенных концентраций соединений алюминия с болезнью Альцгеймера и Паркинсона», - пояснил в беседе с изданием News.ru завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

Эксперт предупредил, что фольгу лучше не использовать при приготовлении кислых и соленых продуктов.

Васильев добавил, что потребитель не может проверить химический состав этого материала. Пока данных о присутствии в нем нежелательных примесей нет.

Также эксперт предостерег от повторного использования фольги при приготовлении еды.

Ранее специалисты посоветовали гражданам, которые жалуются на прохладу в квартире, сделать специальный экран из фольги. Его нужно поместить за радиатором. Тогда тепло не будет уходить из помещения, нагревая только его, а не внешнюю стену здания.

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