Россиян призвали срочно положить фольгу за батарею

Экран из фольги за радиатором поможет не выпускать тепло из дома и нагревать только квартиру, а не внешнюю стену здания.
Срочно положить материал за батарею призвал россиян менеджер по развитию DIY-сегмента компании «Роквул» Александр Коршунов, пишет РИАМО.
Сделать теплоотражающий экран можно своими руками - для этого нужно наклеить лист фольги на кусок фанеры. Установить конструкцию необходимо за батареей на расстоянии двух-трех сантиметров, чтобы она не соприкасалась с радиатором. «Таким образом тепло будет уходить на обогрев квартиры, а не внешней стены дома», пояснил эксперт.
В утеплении квартиры, по словам Коршунова, также помогут новые герметичные стеклопакеты или устранение трещин и зазоров в старых окнах.
Ранее россиянам рассказали, что они имеют право получить компенсацию за холодные батареи в квартире. Так, за каждый час без отопления в доме причитается возврат средств за коммунальный платеж. Для фиксации отклонений в подаче тепла нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу.
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