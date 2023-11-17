Россиян призвали срочно положить фольгу за батарею

17.11.2023 | 15:03

Экран из фольги за радиатором поможет не выпускать тепло из дома и нагревать только квартиру, а не внешнюю стену здания.

Срочно положить материал за батарею призвал россиян менеджер по развитию DIY-сегмента компании «Роквул» Александр Коршунов, пишет РИАМО.

Сделать теплоотражающий экран можно своими руками - для этого нужно наклеить лист фольги на кусок фанеры. Установить конструкцию необходимо за батареей на расстоянии двух-трех сантиметров, чтобы она не соприкасалась с радиатором. «Таким образом тепло будет уходить на обогрев квартиры, а не внешней стены дома», пояснил эксперт.

В утеплении квартиры, по словам Коршунова, также помогут новые герметичные стеклопакеты или устранение трещин и зазоров в старых окнах.

Ранее россиянам рассказали, что они имеют право получить компенсацию за холодные батареи в квартире. Так, за каждый час без отопления в доме причитается возврат средств за коммунальный платеж. Для фиксации отклонений в подаче тепла нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу.