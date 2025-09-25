Как заставить второй подбородок исчезнуть?

25.09.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Давно мучает второй подбородок, хочу от него избавиться. Как это сделать?

Ответ специалиста

Чтобы избавиться от второго подбородка, сначала лучше узнать причину его появления. В числе самых вероятных - лишний вес, неправильная осанка, некоторые заболевания.

Если причина заключается не в проблемах со здоровьем (в таком случае нужно посоветоваться с врачом), на помощь придут физические упражнения:

- подъем головы. Лягте на спину и поднимите голову к груди, затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 15-20 раз;

- наклоны. Опускайте голову, стараясь коснуться ушами плеч - сделайте это по 15 раз;

- улыбка. Улыбнитесь и одновременно прижмите язык к небу. Удерживайте позицию 5-10 секунд, повторите 10 раз.

Кроме того, вы можете самостоятельно проводить легкий массаж подбородка и шеи, это улучшит кровообращение и добавит упругости коже. Вместе с тем всегда держите осанку, тогда жировая ткань не будет так видна.

Если у вас есть избыточный вес, его снижение поможет уменьшить второй подбородок. Для этого следует придерживаться сбалансированного рациона и регулярно заниматься спортом.