Декларация соответствия ТР ТС: зачем она нужна и как ее оформить

Сегодня любой производитель или импортер, выводящий продукцию на рынок, сталкивается с необходимостью подтвердить ее безопасность. Для этого требуется декларация соответствия техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС) - официальный документ, подтверждающий, что товар отвечает требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. По сути, это «паспорт качества», который открывает дорогу на полки магазинов и обеспечивает доверие покупателей.

В отличие от сертификата, декларацию соответствия оформляет сам заявитель – производитель или поставщик. Именно он берет на себя всю ответственность за достоверность информации, указанной в документе.

Несмотря на простую форму, декларация по юридической силе равна сертификату, а значит, без нее выпуск и продажа товаров многих категорий невозможны.

Декларация соответствия обязательна для:

- продуктов питания, напитков;

- электротоваров, бытовой техники;

- детских игрушек и одежды;

- косметики и парфюмерии;

- медицинских изделий;

- строительных материалов и других товаров.

Каждый технический регламент определяет свои категории. Если товар входит в этот список, без декларации он не попадет в торговую сеть.

Процесс получения документа можно разделить на несколько шагов. Первый – определение схемы. Для одних товаров достаточно собственных стандартов безопасности, для других нужны протоколы испытаний. Второй – испытания. Продукцию проверяют в лаборатории, где оценивают ее соответствие стандартам. Третий шаг - подготовка документов: составляется заявление, прикладываются результаты исследований и сопроводительные бумаги. Четвертый - регистрация. Декларацию заносят в специальный реестр, после чего ей присваивается уникальный номер. Последний шаг - маркировка. На товаре появляется знак ЕАС - символ, который покупатели все чаще воспринимают как гарантию качества.

Декларация может выдаваться на срок от 1 года до 5 лет. Даже после окончания ее действия все материалы и протоколы должны храниться у заявителя не меньше 10 лет. Это необходимо для возможных проверок и подтверждения законности выпуска продукции.

Специалисты отмечают: бизнесу выгодно оформлять декларацию. Во-первых, это означает упрощенный порядок подтверждения качества, во-вторых, обеспечивает неограниченный доступ на рынок ЕАЭС, в-третьих, экономит время и средств.

Таким образом, декларация соответствия ТР ТС подтверждает безопасность товара, делает его конкурентоспособным.

