В Пензе демонтаж праздничных арт-объектов обойдется в 566 тыс. руб.

15.01.2025 | 17:53

В Пензе 38 светодиодных елок, которыми украсили город к Новому году, должны убрать до конца января.

Демонтаж инсталляций обойдется в 420 633 рубля. Протокол проведения закупки у единственного поставщика был составлен в среду, 15 января, и размещен на портале госзакупок. Заказчик - Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

Работы должны начаться 20 января. Специалисты уберут 10 елочек высотой 10 метров, столько же – высотой 3 метра и 18 - высотой 4 метра.

Светодиодные праздничные деревья украшали площадь Ленина, скверы имени Белинского, Славы, Фонтанную площадь и другие места областного центра.

Сообщалось, что монтаж обошелся в 408 298 рублей, из них 134 660 рублей - затраты на расходные материалы (кабели, распределительные коробки, гофрированные трубы, саморезы и хомуты).

Также 15 января на портале госзакупок появились сведения о закупке у единственного поставщика работ по демонтажу 2 цифровых инсталляций «2025». Специалисты также должны управиться к 31 января, стоимость контракта - 145 517 рублей.