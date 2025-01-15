В 2024 году 30 жителей Пензенской области погибли в водоемах

15.01.2025 | 15:48

В минувшем году в Пензенской области из водоемов извлечены погибшими 30 человек, в том числе 5 детей.

14 человек утонули, четверо из них - дети. Так, 27 мая в пруду между селами Никольским и Поселки Кузнецкого района погибла 14-летняя школьница, 7 июля на пруду в Кузнецке - 14-летний подросток. 18 июля в Бековском районе в Хопре на глазах у приятелей ушел под воду 15-летний юноша. 7 августа в Сердобском районе утонула 11-летняя девочка.

Остальные 16 человек, находясь в воде, лишились жизни по другим причинам - например, получив травму при нырянии, из-за сердечной недостаточности или при иных обстоятельствах. Так, 9 июля в Лопатинском районе 7-летний мальчик не смог доплыть до берега, потому что запутался в водорослях.

«Главными причинами гибели людей явились купание в опасных и необорудованных местах, а также низкая культура поведения и безопасности. При этом более 70% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения», - подчеркнули в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что никаких ЧП с маломерными судами не допущено.