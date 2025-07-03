Под Пензой насмерть сбит 13-летний подросток

В Пензенском районе случилась трагедия: в ДТП погиб 13-летний подросток.
Информация об аварии вечером в четверг, 3 июля, появилась в социальных сетях. Очевидец уточнил, что она произошла между кладбищем и памятником в районе Леонидовки. «Шли компанией по дороге, и один резко выскочил», - добавил свидетель.
Автомобиль, водитель которого допустил наезд на несовершеннолетнего, оказался в кювете.
На место прибыли медики, полицейские и прокурор Пензенского района Алексей Шугуров.
В надзорном органе подтвердили, что ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте и около 19:00 оказался под колесами авто. От полученных травм мальчик скончался.
«Прокуратура Пензенского района контролирует установление обстоятельств и причин случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту», - отметила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
Фото областной прокуратуры.
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