Под Пензой насмерть сбит 13-летний подросток

03.07.2025 | 20:44

В Пензенском районе случилась трагедия: в ДТП погиб 13-летний подросток.

Информация об аварии вечером в четверг, 3 июля, появилась в социальных сетях. Очевидец уточнил, что она произошла между кладбищем и памятником в районе Леонидовки. «Шли компанией по дороге, и один резко выскочил», - добавил свидетель.

Автомобиль, водитель которого допустил наезд на несовершеннолетнего, оказался в кювете.

На место прибыли медики, полицейские и прокурор Пензенского района Алексей Шугуров.

В надзорном органе подтвердили, что ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте и около 19:00 оказался под колесами авто. От полученных травм мальчик скончался.

«Прокуратура Пензенского района контролирует установление обстоятельств и причин случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту», - отметила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Фото областной прокуратуры.