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Происшествия

Трагедия под Кузнецком: с матраса в воду упали две девочки

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Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова призвала родителей не оставлять без присмотра детей.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она поделилась подробностями трагедии, которая случилась в понедельник, 27 мая, в Кузнецком районе. Днем в пруду между селами Никольское и Поселки утонула 14-летняя школьница из Кузнецка.

Она пришла на берег с подругой и двумя юношами 17 и 19 лет. Компания надула матрас и поплыла на нем.

«Неожиданно девочки потеряли равновесие и соскользнули с надувного матраса. Одна подплыла к матрасу и добралась до берега, а вторая решила сама доплыть до берега, но быстро ушла под воду. Попытки молодого человека спасти ее не удались. Нашли ее в 20 метрах от берега на глубине 2,5 метра», - рассказала Столярова.

Она добавила, что погибшая девочка была единственным ребенком в семье.

«Просьба к родителям, примите все необходимые меры для обеспечения безопасности жизни ваших несовершеннолетних детей. Напоминайте им каждый день о безопасном поведении», - написала омбудсмен в заключение.

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