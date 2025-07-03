В Нижнем Ломове при пожаре погиб 45-летний мужчина

03.07.2025 | 15:35

Утром в четверг, 3 июля, в Нижнем Ломове случился смертельный пожар. В переулке Ткачева загорелся дом, после тушения огня внутри обнаружили тело 45-летнего мужчины.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

По факту случившегося проводится проверка. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Нарушение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию и, как следствие, гибели людей. В целях избежания трагических последствий необходимо соблюдать правила осторожного обращения с огнем, безопасной эксплуатации электросетей и электроприборов, газового и печного оборудования», - предупредили следователи.

29 июня смертельный пожар произошел в Бессоновке. В частном доме на улице Зинукова выгорела комната площадью 12 кв. м. После ликвидации пламени было обнаружено тело 26-летнего хозяина. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.