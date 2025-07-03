Происшествия

Павел Воля едва не утонул в Калининграде

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Уроженец Пензы - известный шоумен Павел Воля едва не утонул в реке Преголе в Калининграде. По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Павел Воля едва не утонул в Калининграде

«По предварительным данным, 2 июля пассажиры арендовали лодку для прогулки. Через несколько минут в судно начала поступать вода. Пассажирам удалось выбраться на берег при помощи прохожих», - сообщили в надзорном ведомстве.

«Мы еле выпрыгнули», - рассказал Павел Воля в своем телеграм-канале.

Павел Воля едва не утонул в Калининграде

Он уточнил, что, оказавшись на берегу, их компания привязала лодку к ограждению, чтобы та не затонула.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям судовладельца, контролирующих и правоохранительных органов, при наличии оснований примет меры реагирования», - сообщили в ведомстве.

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Источник — фото Северо-Западной транспортной прокуратуры
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