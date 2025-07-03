Павел Воля едва не утонул в Калининграде

Уроженец Пензы - известный шоумен Павел Воля едва не утонул в реке Преголе в Калининграде. По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
«По предварительным данным, 2 июля пассажиры арендовали лодку для прогулки. Через несколько минут в судно начала поступать вода. Пассажирам удалось выбраться на берег при помощи прохожих», - сообщили в надзорном ведомстве.
«Мы еле выпрыгнули», - рассказал Павел Воля в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что, оказавшись на берегу, их компания привязала лодку к ограждению, чтобы та не затонула.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям судовладельца, контролирующих и правоохранительных органов, при наличии оснований примет меры реагирования», - сообщили в ведомстве.
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