В поселке Мичуринском сгорел 3-квартирный дом

03.07.2025 | 19:52

Вечером в четверг, 3 июля, в поселке Мичуринском Пензенского района случился серьезный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 17:27.

На улице Совхозной сгорел 3-квартирный дом площадью 200 квадратных метров.

На тушение выезжали 19 человек личного состава, привлекалось 5 спецмашин.

Никто из людей не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося теперь проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины пожара.