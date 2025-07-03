В поселке Мичуринском сгорел 3-квартирный дом

Вечером в четверг, 3 июля, в поселке Мичуринском Пензенского района случился серьезный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 17:27.
На улице Совхозной сгорел 3-квартирный дом площадью 200 квадратных метров.
На тушение выезжали 19 человек личного состава, привлекалось 5 спецмашин.
Никто из людей не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
По факту случившегося теперь проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины пожара.
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