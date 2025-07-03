В Спасском районе при пожаре пострадала 66-летняя женщина

Ранним утром в среду, 2 июля, в Спасском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 4:40.
На улице Центральной в селе Липлейка загорелась квартира (60 кв. м), огонь прошел по площади 40 кв. м. Пострадала 66-летняя женщина.
На тушение пламени выезжали 7 человек личного состава, привлекалось 3 спецавтомобиля.
«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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