Погиб ребенок: появились новые кадры с места трагедии под Пензой

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельного ДТП с ребенком, случившегося вечером в четверг, 3 июля, в Пензенском районе.
По предварительным данным, в 18:20 на 2-м километре дороги Ахуны - Золотаревка - станция Леонидовка 39-летний водитель автомобиля Geely сбил 13-летнего мальчика.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
«По данному факту проводится проверка», - уточнили в областной ГАИ.
Ход проверки контролирует прокуратура Пензенского района. В надзорном органе уточнили, что ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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