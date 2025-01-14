В Пензе на демонтаж главной елки потратят почти 1 млн рублей

14.01.2025 | 09:29

В Пензе на демонтаж 25-метровой елки, установленной на площади Ленина, потратят 996 тыс. 227 рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

В прошлом году процесс обошелся дешевле - в 703 тыс. 650 рублей.

Протокол проведения закупки у единственного поставщика был составлен в понедельник, 13 января. Заказчик - центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Согласно договору, начать работы должны 20 января, завершить - 7 февраля. Сроки демонтажа могут изменить из-за плохой погоды.

Ранее сообщалось, что установка и оформление главной городской елки обошлись в 814 981 рубль. Это на 181 246 рублей дешевле ее демонтажа.

В 2024 году установка каркасной уральской сосны на площади Ленина началась 6 ноября. На новогоднюю красавицу повесили украшения в стиле абашевской игрушки, которые были на ней и в 2023-м. На верхушку поместили новую звезду - точную копию кремлевских.