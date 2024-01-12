Демонтаж сосны на площади Ленина обойдется в 703 650 рублей

12.01.2024 | 21:30

В Пензе на демонтаж новогодней елки на площади Ленина потратят 703 650 рублей. Это на 105 424 рубля больше, чем заплатили за ее установку. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Протокол проведения закупки у единственного поставщика услуги появился в пятницу, 12 января. Как и в прошлом году, договор заключат с МБУ «Пензавтодор». Установкой 25-метровой каркасной уральской сосны в ноябре занималось это же предприятие.

Праздничное дерево должны убрать с площади Ленина до 31 января.

Заказчиком услуги выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, оплата производится за счет субсидии из городского бюджета.

В прошлом году на демонтаж сосны потратили 609 102 рубля. Он также обошелся дороже, чем установка.