В Пензе улицу Кураева освободили от пластиковых барьеров

29.03.2025 | 09:45

Утром субботы, 29 марта, в Пензе убрали пластиковые дорожные блоки с улицы Кураева, где они размещались на участке между Кирова и Володарского.

Накануне глава города Олег Денисов заявил о намерении вывезти ограждения, которые мешают расчистке дороги, сужают ее и портят вид.

После демонтажа блоков работники МБУ «Пензавтодор» приступили к уборке проезжей части: сначала вручную убрали мусор, а затем вычистили прилотковую зону.

В администрации Пензы напомнили, что парковка на данном участке улицы Кураева по-прежнему запрещена. Соблюдение правил дорожного движения будет контролировать Госавтоинспекция.

Барьеры на Кураева появились после того, как осенью прошлого года улицу сделали трехполосной. Они предназначались для противодействия нарушителям. Однако некоторые пензенцы посчитали их неэффективными и неэстетичными.