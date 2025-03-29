Сетевое издание|18+|Суббота|29 мар 2025|11:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе улицу Кураева освободили от пластиковых барьеров

Печать
Telegram

Утром субботы, 29 марта, в Пензе убрали пластиковые дорожные блоки с улицы Кураева, где они размещались на участке между Кирова и Володарского.

В Пензе улицу Кураева освободили от пластиковых барьеров

Накануне глава города Олег Денисов заявил о намерении вывезти ограждения, которые мешают расчистке дороги, сужают ее и портят вид.

В Пензе улицу Кураева освободили от пластиковых барьеров

После демонтажа блоков работники МБУ «Пензавтодор» приступили к уборке проезжей части: сначала вручную убрали мусор, а затем вычистили прилотковую зону.

В Пензе улицу Кураева освободили от пластиковых барьеров

В администрации Пензы напомнили, что парковка на данном участке улицы Кураева по-прежнему запрещена. Соблюдение правил дорожного движения будет контролировать Госавтоинспекция.

В Пензе улицу Кураева освободили от пластиковых барьеров

Барьеры на Кураева появились после того, как осенью прошлого года улицу сделали трехполосной. Они предназначались для противодействия нарушителям. Однако некоторые пензенцы посчитали их неэффективными и неэстетичными.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео, фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте