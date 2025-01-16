Начальник областного УМВД России исполнил мечты двойняшек

16.01.2025 | 11:21

В Пензе начальник областного УМВД России Павел Гаврилин сделал счастливее двух детей - 9-летних двойняшек Игоря и Веронику. Он принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний» и снял с новогоднего дерева шарик с их мечтой.

Дети хотели самокаты, за подарками их пригласили в здание регионального УМВД. Генерал-майор лично встретил ребят и вручил им заветный двухколесный транспорт, а также сладкие наборы.

Затем двойняшек повели в музей УМВД, где рассказали об истории полиции и легендарных сотрудниках.

Игорь и Вероника остались очень довольны.

«Сотрудники полиции на постоянной основе участвуют в данных мероприятиях и буду участвовать в дальнейшем», - сообщила зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН Татьяна Костина.