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Из жизни

Начальник областного УМВД России исполнил мечты двойняшек

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В Пензе начальник областного УМВД России Павел Гаврилин сделал счастливее двух детей - 9-летних двойняшек Игоря и Веронику. Он принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний» и снял с новогоднего дерева шарик с их мечтой.

Начальник областного УМВД России исполнил мечты двойняшек

Дети хотели самокаты, за подарками их пригласили в здание регионального УМВД. Генерал-майор лично встретил ребят и вручил им заветный двухколесный транспорт, а также сладкие наборы.

Затем двойняшек повели в музей УМВД, где рассказали об истории полиции и легендарных сотрудниках.

Начальник областного УМВД России исполнил мечты двойняшек

Игорь и Вероника остались очень довольны.

Начальник областного УМВД России исполнил мечты двойняшек

«Сотрудники полиции на постоянной основе участвуют в данных мероприятиях и буду участвовать в дальнейшем», - сообщила зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН Татьяна Костина.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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