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Общество

На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

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Во вторник, 21 января, на площади Ленина в Пензе начали разбирать главную новогоднюю елку города.

На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

«Сотрудники МБУ «Пензавтодор» снимают гирлянды и елочные игрушки с зимней красавицы. Предполагается, что демонтаж искусственного дерева завершится 7 февраля», - уточнили в мэрии.

На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

Ранее сообщалось, что на разборку 25-метровой елки потребовалось 996 227 рублей.

На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

Домик Деда Мороза, где дети рассказывали стихи новогоднему волшебнику и получали конфеты, уже разобран (за 130 000 рублей). Увезены также светодиодные арт-объекты в виде елочек и 2 числовые инсталляции «2025» (на последние потребовалось 145 517 рублей).

На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

«Убрать объекты, находящиеся в сквере на улице Славы, планируется до конца дня, а установленные на Фонтанной площади - в среду, 22 января», - добавили в администрации Пензы.

На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

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Источник — фото администрации г. Пензы
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