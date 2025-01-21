На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку

21.01.2025 | 17:58

Во вторник, 21 января, на площади Ленина в Пензе начали разбирать главную новогоднюю елку города.

«Сотрудники МБУ «Пензавтодор» снимают гирлянды и елочные игрушки с зимней красавицы. Предполагается, что демонтаж искусственного дерева завершится 7 февраля», - уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на разборку 25-метровой елки потребовалось 996 227 рублей.

Домик Деда Мороза, где дети рассказывали стихи новогоднему волшебнику и получали конфеты, уже разобран (за 130 000 рублей). Увезены также светодиодные арт-объекты в виде елочек и 2 числовые инсталляции «2025» (на последние потребовалось 145 517 рублей).

«Убрать объекты, находящиеся в сквере на улице Славы, планируется до конца дня, а установленные на Фонтанной площади - в среду, 22 января», - добавили в администрации Пензы.