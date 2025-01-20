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Общество

Главная елка Кузнецка продержится до конца месяца

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В Кузнецке главная новогодняя елка будет стоять до конца января. Затем дерево уберут, снежный городок расформируют.

Такое поручение на совещании в администрации дал глава города Сергей Златогорский.

Главную елку в Кузнецке установили 7 декабря. Дерево высотой 11 метров подарил городу житель Южного микрорайона.

Также на площади слепили из снега символ наступившего 2025-го - змею. Над снежной фигурой, представляющей собой удава из мультфильма «38 попугаев», и ее покраской трудились студенты художественной школы под руководством преподавателей.

В Пензе главную новогоднюю елку должны разобрать до 7 февраля. Начать работы хотят 20 января. Стоимость демонтажа составит 996 тыс. 227 рублей. В прошлом году процесс обошелся дешевле - в 703 тыс. 650 рублей.

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