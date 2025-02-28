В Шемышейке планируют разобрать здание церкви

В Шемышейке собираются разобрать здание церкви на улице Ленина. На это готовы потратить 1 млн рублей.
Электронный аукцион стартовал 25 февраля, подать заявку можно до 7 марта. Заказчиком выступает администрация рабочего поселка.
Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, исполнителю предстоит снять купол, разобрать кровлю, деревянные потолки и полы, кирпичные и бревенчатые стены, дверные проемы и фундамент.
Разобранный материал необходимо сохранить, строительный мусор - вывезти, а потом выполнить планировку участка.
Все работы нужно завершить до 15 апреля 2025 года.
Ранее в Шемышейке активисты начали собирать средства на колокол «Благовест» для Никольского храма. Его хотели установить в память о бойцах, погибших во время спецоперации.
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