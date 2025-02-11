На капремонт крыши филармонии готовы потратить более 91 млн

11.02.2025 | 11:41

В Пензе ищут подрядчика, готового заняться капремонтом крыши филармонии. Начальная цена контракта - 91 135 795,63 руб.

Электронный аукцион стартовал в понедельник, 10 февраля. Заказчиком выступает ГАУК ПО «Пензаконцерт». Подать заявку можно до 26-го числа, указано на портале госзакупок.

В ходе техосмотра на некоторых участках крыши выявили следы протечек и промерзания из-за растрескивания и разрывов покрытия.

Также специалисты обнаружили ненормативный уклон к водосточным воронкам (жидкость не может уходить), отслоение полотна, замачивание утеплителя, коррозию и деформацию оцинкованного фартука парапета. Дефекты есть на 65% площади кровли.

Победитель торгов должен будет все отремонтировать до 31 октября 2025 года и дать гарантию в 5 лет на проведенные работы.

Новое здание Пензенской областной филармонии открыли в декабре 2013-го, в честь 350-летия города.