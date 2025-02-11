На капремонт крыши филармонии готовы потратить более 91 млн

В Пензе ищут подрядчика, готового заняться капремонтом крыши филармонии. Начальная цена контракта - 91 135 795,63 руб.
Электронный аукцион стартовал в понедельник, 10 февраля. Заказчиком выступает ГАУК ПО «Пензаконцерт». Подать заявку можно до 26-го числа, указано на портале госзакупок.
В ходе техосмотра на некоторых участках крыши выявили следы протечек и промерзания из-за растрескивания и разрывов покрытия.
Также специалисты обнаружили ненормативный уклон к водосточным воронкам (жидкость не может уходить), отслоение полотна, замачивание утеплителя, коррозию и деформацию оцинкованного фартука парапета. Дефекты есть на 65% площади кровли.
Победитель торгов должен будет все отремонтировать до 31 октября 2025 года и дать гарантию в 5 лет на проведенные работы.
Новое здание Пензенской областной филармонии открыли в декабре 2013-го, в честь 350-летия города.
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