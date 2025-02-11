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Общество

На капремонт крыши филармонии готовы потратить более 91 млн

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В Пензе ищут подрядчика, готового заняться капремонтом крыши филармонии. Начальная цена контракта - 91 135 795,63 руб.

Электронный аукцион стартовал в понедельник, 10 февраля. Заказчиком выступает ГАУК ПО «Пензаконцерт». Подать заявку можно до 26-го числа, указано на портале госзакупок.

В ходе техосмотра на некоторых участках крыши выявили следы протечек и промерзания из-за растрескивания и разрывов покрытия.

На капремонт крыши филармонии готовы потратить более 91 млн

На капремонт крыши филармонии готовы потратить более 91 млн

Также специалисты обнаружили ненормативный уклон к водосточным воронкам (жидкость не может уходить), отслоение полотна, замачивание утеплителя, коррозию и деформацию оцинкованного фартука парапета. Дефекты есть на 65% площади кровли.

На капремонт крыши филармонии готовы потратить более 91 млн

На капремонт крыши филармонии готовы потратить более 91 млн

На капремонт крыши филармонии готовы потратить более 91 млн

Победитель торгов должен будет все отремонтировать до 31 октября 2025 года и дать гарантию в 5 лет на проведенные работы.

Новое здание Пензенской областной филармонии открыли в декабре 2013-го, в честь 350-летия города.

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Источник — фото № 2, 3, 4, 5, 6 с портала госзакупок
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