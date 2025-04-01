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Из жизни

На улице Свердлова снесли часть много лет простоявшего забора

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В Пензе исчезла часть забора на углу улиц Куйбышева и Свердлова, и глазам открылась неприглядная картина.

Когда-то в этом месте стояли старые дома. После их сноса образовался заросший бурьяном пустырь. Около шести лет назад участок обнесли металлическим забором, на нем поставили рабочие бытовки, а со стороны Куйбышева появилось небольшое здание типа офисного. Информационный щит гласил, что ведется строительство объекта торговли. Этим все и закончилось.

На улице Свердлова снесли часть много лет простоявшего забора

В июне 2023 года на ограждении расклеили уведомления с требованием снести «самовольно установленный нестационарный объект». Однако ничего не изменилось - металлическое заграждение так и продолжало скрывать от глаз прохожих брошенную землю.

На улице Свердлова снесли часть много лет простоявшего забора

В понедельник, 31 марта, мужчины в спецовках демонтировали часть ограждения со стороны улицы Свердлова. Но полностью забор не исчез: по словам рабочих, его не должно быть лишь со стороны улицы Свердлова - «по границе муниципальной земли».

На улице Свердлова снесли часть много лет простоявшего забора

Кроме того, мужчины рассказали, что ничего строить в этом месте не планируется: участок находится в собственности, и изъять его невозможно. Теперь прохожие видят поросший сухим бурьяном пустырь, с трех сторон обнесенный оградой.

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