На улице Свердлова снесли часть много лет простоявшего забора

01.04.2025 | 10:10

В Пензе исчезла часть забора на углу улиц Куйбышева и Свердлова, и глазам открылась неприглядная картина.

Когда-то в этом месте стояли старые дома. После их сноса образовался заросший бурьяном пустырь. Около шести лет назад участок обнесли металлическим забором, на нем поставили рабочие бытовки, а со стороны Куйбышева появилось небольшое здание типа офисного. Информационный щит гласил, что ведется строительство объекта торговли. Этим все и закончилось.

В июне 2023 года на ограждении расклеили уведомления с требованием снести «самовольно установленный нестационарный объект». Однако ничего не изменилось - металлическое заграждение так и продолжало скрывать от глаз прохожих брошенную землю.

В понедельник, 31 марта, мужчины в спецовках демонтировали часть ограждения со стороны улицы Свердлова. Но полностью забор не исчез: по словам рабочих, его не должно быть лишь со стороны улицы Свердлова - «по границе муниципальной земли».

Кроме того, мужчины рассказали, что ничего строить в этом месте не планируется: участок находится в собственности, и изъять его невозможно. Теперь прохожие видят поросший сухим бурьяном пустырь, с трех сторон обнесенный оградой.