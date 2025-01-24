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Общество

В Пензе демонтаж главной городской елки подходит к концу

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На площади Ленина в Пензе завершается демонтаж 25-метровой искусственной елки - главного новогоднего символа в городе.

В Пензе демонтаж главной городской елки подходит к концу

Уже сняты гирлянды, шары, абашевские игрушки, звезда, хвоя, начался разбор каркаса, на очереди - ограждение.

В Пензе демонтаж главной городской елки подходит к концу

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» приступили к работам 21 января и должны выполнить их в срок до 7 февраля. Демонтаж обошелся городскому бюджету в 996 227 рублей (установка и оформление стоили 814 981).

В Пензе демонтаж главной городской елки подходит к концу

Домик Деда Мороза, где дети рассказывали стихи новогоднему волшебнику и получали конфеты, уже разобран (за 130 000 рублей). Увезены также светодиодные арт-объекты в виде елочек и 2 числовые инсталляции «2025» (на последние потребовалось 145 517 рублей).

В Пензе демонтаж главной городской елки подходит к концу

Также убраны декоративные элементы из сквера на улице Славы и на Фонтанной площади.

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