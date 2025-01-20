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Общество

С площади Ленина начали исчезать атрибуты праздника

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Площадь Ленина в Пензе скоро приобретет привычный вид. Атрибуты праздника стали постепенно исчезать: уже увезены числовые инсталляции, началась разборка дома Деда Мороза.

С площади Ленина начали исчезать атрибуты праздника

Услуги по демонтажу объектов платные: к примеру, за резиденцию зимнего волшебника заплатят 130 000 рублей, за 2 инсталляции - 145 517.

С площади Ленина начали исчезать атрибуты праздника

До конца января за 420 633 рубля уберут также светодиодные елочки и другие арт-объекты. Чтобы сложить 25-метровую елку, потребовалось 996 тыс. 227 рублей.

С площади Ленина начали исчезать атрибуты праздника

Новогодняя кампания в Пензе проходила с 15 декабря по 14 января.

С площади Ленина начали исчезать атрибуты праздника

За это время, по данным городской администрации, провели около 780 мероприятий (в основном направленных на детей), которые посетили более 30 000 человек.

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