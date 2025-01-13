Произведенное в Пензе печенье запретили к ввозу в Беларусь

13.01.2025 | 14:47

В Республике Беларусь Госстандарт пометил печенье от пензенского производителя как опасную продукцию. Его запретили ввозить.

Информация опубликована на официальном сайте Госстандарта. Указывается, что наименование продукции - «Сладфонд орешек с вареной сгущенкой» от торговой марки «Любимая лавка». Производят десерт в Пензе.

Печенье запретили из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза: при производстве применяется консервант Е211 (бензоат натрия).

Данная добавка указана в маркировке, но недопустима при производстве молокосодержащих и мучных кондитерских изделий, пояснили в Госстандарте Беларуси.

Ранее бизнесмена из Заречного уличили в подделке сливочного масла. Предприниматель выпускал продукт под названием «Крестьянское» и «Домашнее подворье». Роспотребнадзор неоднократно присылал ему предостережения, но зареченец продолжал продавать фальсификат с ложными сведениями о качестве и безопасности. В итоге суд обязал его производить масло в соответствии с информацией на упаковке и заявленной в декларации о соответствии.