Сетевое издание|18+|Понедельник|13 янв 2025|21:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Произведенное в Пензе печенье запретили к ввозу в Беларусь

Печать
Telegram

В Республике Беларусь Госстандарт пометил печенье от пензенского производителя как опасную продукцию. Его запретили ввозить.

Информация опубликована на официальном сайте Госстандарта. Указывается, что наименование продукции - «Сладфонд орешек с вареной сгущенкой» от торговой марки «Любимая лавка». Производят десерт в Пензе.

Печенье запретили из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза: при производстве применяется консервант Е211 (бензоат натрия).

Данная добавка указана в маркировке, но недопустима при производстве молокосодержащих и мучных кондитерских изделий, пояснили в Госстандарте Беларуси.

Ранее бизнесмена из Заречного уличили в подделке сливочного масла. Предприниматель выпускал продукт под названием «Крестьянское» и «Домашнее подворье». Роспотребнадзор неоднократно присылал ему предостережения, но зареченец продолжал продавать фальсификат с ложными сведениями о качестве и безопасности. В итоге суд обязал его производить масло в соответствии с информацией на упаковке и заявленной в декларации о соответствии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото белорусского Госстандарта
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте