Зареченский бизнесмен подделывал сливочное масло

06.11.2024 | 21:05

В Заречном бизнесмена обязали прекратить выпуск сливочного масла. Как показала проверка, проведенная специалистами управления Роспотребнадзора по Пензенской области, продукция не соответствовала гигиеническим нормативам и требованиям технических регламентов.

Предприниматель выпускал масло «Крестьянское» и «Домашнее подворье». Роспотребнадзор неоднократно присылал ему предостережения, но зареченец продолжал продавать фальсификат с ложными сведениями о качестве и безопасности на упаковке.

Тогда управление обратилось в суд. Тот признал действия предпринимателя противоправными и постановил их прекратить.

«Кроме того, ответчик обязан производить продукцию в соответствии с информацией на упаковке и заявленной в декларации о соответствии», - пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на пресс-службу суда.

Пока решение в силу не вступило.

Ранее сообщалось, что фальсифицированное сливочное масло обнаружили в пензенских социальных учреждениях (школах, детских садах, больницах, домах престарелых).