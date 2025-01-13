Лечение и реабилитация ветеранов СВО: подробности от Соцфонда

13.01.2025 | 20:15

В отделении Социального фонда России по Пензенской области рассказали подробности о предоставлении услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции.

Демобилизованным обеспечат персональное сопровождение на протяжении всего процесса.

Лечение в центрах СФР будет длиться до 21 дня, реабилитация - до 25 дней, уточнили в пресс-службе регионального отделения.

«Если ранее ветеран не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре СФР проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения», - добавили в СФР.

Тем из демобилизованных, кто удостоен звания Героя России или имеет инвалидность I группы, направление на лечение будет предоставляться в первоочередном порядке.

Пройти курс можно раз в год.

Ранее сообщалось об утверждении Правительством РФ правил предоставления ветеранам услуг по санаторно-курортному лечению и реабилитации и их оплаты.

Желающим нужно оформить заявление на портале госуслуг или в МФЦ, приложив к нему медицинские документы, подтверждающие наличие соответствующих показаний. При их отсутствии у участника СВО Соцфонд может самостоятельно запросить их в учреждении, где тот состоит под диспансерным наблюдением.