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Общество

Реабилитация ветеранов СВО: утверждены правила оплаты услуг

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В России утвердили правила предоставления и оплаты услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции.

Постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 11 января документ разместили на сайте органа госвласти.

С 2025 года граждане указанной категории могут пользоваться центрами реабилитации Социального фонда России, расположенными в различных регионах. До этого там принимали только тех, кто получил травмы на производстве.

Кроме того, ветеранам обеспечат проезд до санатория и обратно.

«Чтобы оформить заявление на предоставление соответствующих услуг в реабилитационном центре, ветеран боевых действий может воспользоваться в том числе порталом госуслуг или самостоятельно посетить многофункциональный центр предоставления госуслуг», - уточнили в пресс-службе Правительства РФ.

К заявлению необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний для необходимости санаторно-курортного лечения. При их отсутствии у участника СВО Соцфонд может самостоятельно запросить их в учреждении, где тот состоит под диспансерным наблюдением.

Соцфонд откажет в предоставлении услуги, если таковая уже оказывалась в течение календарного года или ветеран подал недостоверные сведения.

«Оплата медицинской реабилитации осуществляется по тарифам на оплату специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство РФ или федеральные органы исполнительной власти», - говорится в документе.

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