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Общество

В стране хотят снизить срок временной нетрудоспособности граждан

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Жители Пензенской области, как и остальные россияне, к 2030 году будут меньше сидеть на больничном. Суммарную продолжительность временной нетрудоспособности по болезни планируют снизить на 15%.

Это следует из опубликованного плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и с прогнозом до 2036 года. В документе указывается, что показатель хотят сокращать постепенно: на 1-2,5% в течение нескольких лет.

Способствовать достижению поставленной цели будет популяризация здорового образа жизни, увеличение числа граждан, регулярно проходящих диспансеризацию, систематически занимающихся спортом и физкультурой.

Также план предполагает, что в стране создадут обновленную модель центров здоровья. В них станут наблюдать за здоровьем граждан, изучать и корректировать их рацион, выявлять факторы риска развития хронических заболеваний, заниматься профилактикой. Кроме того, намереваются улучшать систему медицинской реабилитации, которая ускорит восстановление хорошего самочувствия.

Ранее Минздрав РФ предложил обязать терапевтов передавать врачебной комиссии сведения о пациентах, которые часто уходят на больничный. Таким гражданам хотят уделять пристальное внимание.

Медицинскую документацию предполагается направлять в комиссию, если работник 4 раза за полгода оформлял лист нетрудоспособности. Исключения составляют случаи ухода за заболевшими детьми, родственниками, прохождение реабилитации, получение помощи при социально значимых заболеваниях.

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