В Пензе 21-летний зацепер получил электротравму

24.09.2025 | 08:30

В Нижнем Новгороде врачи ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) борются за жизнь 21-летнего зацепера из Пензы.

Молодой человек получил электротравму на железнодорожном транспорте. У него ожог более 50% тела, сообщается в телеграм-канале медучреждения.

«Это не классический ожог, подобный тому, что можно получить у костра или от кипятка. Мы говорим о вольтовой дуге, контакт с которой приводит к глубоким термическим ожогам, когда выгорают не только кожа и подкожная клетчатка, но и мышцы, сухожилия, происходит системное воздействие током высокого напряжения на системы и внутренние органы человека», - пояснил руководитель ожогового центра ПИМУ Игорь Арефьев.

Зацепинг, по словам врачей, смертельно опасное увлечение. Пик происшествий приходится на май, летние каникулы и начало сентября.

27 июля в Колышлее на одноименной железнодорожной станции погиб 14-летний подросток. Он получил смертельный удар током при попытке забраться на отдельно стоящий грузовой вагон.