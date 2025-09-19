В минтруде рассказали, где можно выучиться на социальную няню

19.09.2025 | 13:26

Жителей региона интересует, как можно получить профессию «социальная няня». На вопрос ответили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Нянь готовит социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов, сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте. Заявки от желающих трудоустроиться принимаются по телефону 8 (8412) 94-37-28.

Социальная няня присматривает и ухаживает за детьми до 3 лет. Право воспользоваться ее услугами имеют многодетные и студенческие семьи, родители ребенка-инвалида, одинокие матери, семьи участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

На первом этапе проект реализуют в Заречном и в Мокшанском районе, далее - в Камешкирском, Сосновоборском, Шемышейском, Бековском, Никольском и Пензенском районах и областном центре. Затем практику намерены распространить на весь регион.

Ранее стало известно, что 25 нянь завершили обучение в социально-реабилитационном центре. Им вручили дипломы. 24 выпускницы станут оказывать услуги на дому, а 1 - присматривать за малышами непосредственно в центре.