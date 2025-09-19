В УКБ № 1 Саратовского медуниверситета внедрены передовые методы ПЭТ/КТ

19.09.2025 | 21:53

СГМУ имени В. И. Разумовского расширяет арсенал диагностических возможностей, предлагая пациентам с онкологическими заболеваниями новейшие методики исследования.

Рак предстательной железы занимает второе место среди злокачественных новообразований, выявляемых у мужчин в России. Современные методы диагностики играют ключевую роль в раннем обнаружении этого опасного заболевания.

В университетской клинической больнице № 1 имени С. Р. Миротворцева доступна процедура ПЭТ/КТ с фтор-ПСМА(18F-ПСМА) на современном томографе последнего поколения Discovery IQ GE. Этот аппарат обеспечивает высокое качество изображений при минимальной лучевой нагрузке и сокращенном времени сканирования, что делает процедуру более комфортной для пациентов.

Радиофармпрепарат 18F-ПСМА избирательно накапливается в опухолевой ткани, позволяя визуализировать даже мельчайшие метастазы размером от 1 мм. Это открывает возможности для диагностики рецидивов рака предстательной железы на ранних стадиях.

Еще одним важнейшим направлением в диагностике является ПЭТ/КТ с радиофармпрепаратом 18F-фторэтилтирозин (18F-ФЭТ). Данная методика позволяет точно определить границы опухолей головного мозга, их биологическую активность, а также оценить ответ на ранее проведенную терапию.

Это важно при подозрении на злокачественные процессы в структурах мозга и при мониторинге состояния пациента после курса лечения.

Процедура ПЭТ/КТ в отделении радионуклидной диагностики УКБ № 1 Саратовского медуниверситета выполняется опытными радиологами и рентгенологами. Внедрение современных методов позволяет значительно повысить точность постановки диагноза, ускорить процесс обследования и сделать качественное медицинское обслуживание более доступным.

Имеются противопоказания, необходима консультация врача (18+).

Реклама. Заказчик - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ИНН 6452006471. Регистрационный номер лицензии Л041-00110-64/00363725. Дата предоставления лицензии - 29.06.2020.