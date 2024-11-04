Часто болеющим работникам хотят уделять пристальное внимание

04.11.2024 | 11:17

Минздрав РФ предложил обязать терапевтов передавать врачебной комиссии сведения о пациентах, которые часто уходят на больничный.

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства, медицинскую документацию предполагается направлять в комиссию, если гражданин 4 раза за полгода оформлял лист нетрудоспособности.

Исключения составляют случаи ухода за заболевшими детьми, родственниками, прохождение реабилитации, получение помощи при социально значимых заболеваниях.

Благодаря нововведению станет проще выявлять сотрудников с симптомами хронических заболеваний на ранних стадиях, назначать им интенсивное лечение и снова возвращать к работе.

Кроме того, новшество улучшит качество оказания медицинской помощи трудоспособным гражданам.