Селф-сервис: Билайн упростил запуск виртуального мобильного оператора

29.09.2025 | 12:08

Билайн (ПАО «ВымпелКом») сделал запуск своего брендированного виртуального мобильного оператора еще проще. Компания представила новый инструмент в рамках развития формата Smart MVNO - платформу селф-сервиса для компаний, желающих запустить собственную мобильную связь на базе инфраструктуры Билайна.

Решение ориентировано на бизнесы и сообщества с лояльной аудиторией и позволяет им без капитальных вложений интегрировать телеком-продукт в собственную систему взаимоотношений с клиентами.

Компании-партнеры получают доступ к готовому пакету услуг: брендированным сим-картам и eSIM, фирменному названию оператора, отображаемому в интерфейсе устройства, и личному кабинету клиента. Все процессы - от технической настройки до обслуживания пользователей по вопросам связи - находятся на стороне Билайна, в то время как партнер фокусируется на маркетинге, подключении клиентов и выстраивании коммуникаций с ними.

Сценарии применения могут быть самыми разными - от включения мобильной связи в программу лояльности до интеграции с другими услугами. Например, спортивный клуб может предложить связь как часть абонемента, а бренд или блогер - использовать мобильный продукт для построения регулярного взаимодействия со своей аудиторией. Для Билайна запуск селф-сервиса открывает дополнительный канал продаж и создает основу для win-win партнерства c дополнительными доходами сторон.

Новый сервис работает в рамках формата Smart MVNO и позволяет запускать собственный бренд связи практически моментально с возможностью бесшовного перехода на другие модели MVNO в будущем, если это потребуется партнеру.

«Мы делаем рынок виртуальных операторов максимально доступным и технологически зрелым. Новый селф-сервис дает бизнесу предельно простой способ запустить собственную связь - быстро, без инфраструктурных затрат и с возможностью гибкого масштабирования в будущем. Мы уверены, что у передового формата Smart MVNO большой потенциал как в массовом сегменте, так и в нишевых направлениях», - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

