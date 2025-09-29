Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|12:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |

Общество

Селф-сервис: Билайн упростил запуск виртуального мобильного оператора

Печать
Telegram

Erid: 2Vfnxvcun5N

Билайн (ПАО «ВымпелКом») сделал запуск своего брендированного виртуального мобильного оператора еще проще. Компания представила новый инструмент в рамках развития формата Smart MVNO - платформу селф-сервиса для компаний, желающих запустить собственную мобильную связь на базе инфраструктуры Билайна.

Решение ориентировано на бизнесы и сообщества с лояльной аудиторией и позволяет им без капитальных вложений интегрировать телеком-продукт в собственную систему взаимоотношений с клиентами.

Компании-партнеры получают доступ к готовому пакету услуг: брендированным сим-картам и eSIM, фирменному названию оператора, отображаемому в интерфейсе устройства, и личному кабинету клиента. Все процессы - от технической настройки до обслуживания пользователей по вопросам связи - находятся на стороне Билайна, в то время как партнер фокусируется на маркетинге, подключении клиентов и выстраивании коммуникаций с ними.

Селф-сервис: Билайн упростил запуск виртуального мобильного оператора

Сценарии применения могут быть самыми разными - от включения мобильной связи в программу лояльности до интеграции с другими услугами. Например, спортивный клуб может предложить связь как часть абонемента, а бренд или блогер - использовать мобильный продукт для построения регулярного взаимодействия со своей аудиторией. Для Билайна запуск селф-сервиса открывает дополнительный канал продаж и создает основу для win-win партнерства c дополнительными доходами сторон.

Новый сервис работает в рамках формата Smart MVNO и позволяет запускать собственный бренд связи практически моментально с возможностью бесшовного перехода на другие модели MVNO в будущем, если это потребуется партнеру.

«Мы делаем рынок виртуальных операторов максимально доступным и технологически зрелым. Новый селф-сервис дает бизнесу предельно простой способ запустить собственную связь - быстро, без инфраструктурных затрат и с возможностью гибкого масштабирования в будущем. Мы уверены, что у передового формата Smart MVNO большой потенциал как в массовом сегменте, так и в нишевых направлениях», - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото № 1 freepik.com; фото № 2 пресс-службы Билайна
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети