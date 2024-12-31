В новогоднюю ночь в Пензе не запланировано мероприятий у елок

31.12.2024 | 10:04

В ночь на 1 января на центральной площади Пензы и в других локациях не будет проводиться никаких праздничных мероприятий.

«Предполагается только трансляция радиопрограммы», - подчеркнули в городской администрации.

На площади им. Ленина с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января будут звучать новогодние песни из советских фильмов, в том числе мультипликационных.

Все праздничные мероприятия в эти новогодние и рождественские праздники в основном рассчитаны на детскую аудиторию.

В 2023 году новогодние гулянья на площади Ленина в Пензе отменяли в знак солидарности с трагедией в Белгороде. Город обстреляли 30 декабря, погибли и пострадали десятки человек.

В 2022-м в центре Пензе организовывали праздничную концертную радиопрограмму «Встреча Нового года» и театрализованное представление.