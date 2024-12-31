Сетевое издание|18+|Вторник|31 дек 2024|21:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В новогоднюю ночь в Пензе не запланировано мероприятий у елок

Печать
Telegram

В ночь на 1 января на центральной площади Пензы и в других локациях не будет проводиться никаких праздничных мероприятий.

«Предполагается только трансляция радиопрограммы», - подчеркнули в городской администрации.

На площади им. Ленина с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января будут звучать новогодние песни из советских фильмов, в том числе мультипликационных.

Все праздничные мероприятия в эти новогодние и рождественские праздники в основном рассчитаны на детскую аудиторию.

В 2023 году новогодние гулянья на площади Ленина в Пензе отменяли в знак солидарности с трагедией в Белгороде. Город обстреляли 30 декабря, погибли и пострадали десятки человек.

В 2022-м в центре Пензе организовывали праздничную концертную радиопрограмму «Встреча Нового года» и театрализованное представление.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте