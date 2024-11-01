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Общество

Новогодняя кампания в Пензе будет ориентирована на детей

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В пятницу, 1 ноября, в Пензе состоялось заседание оргкомитета по подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Сообщение появилось на сайте мэрии.

Участники обсудили, как будет организован досуг юных жителей. О целях новогодней кампании высказался заместитель главы администрации города по социальной политике Сергей Волков.

«Все спектакли, представления и другие формы мероприятий должны быть ориентированы на детскую аудиторию», - подчеркнул он.

Как и в предыдущие годы, главную городскую елку установят на площади Ленина. Там же появится домик Деда Мороза.

«Объект пользуется у детей большой популярностью. Необходимо провести его ревизию, подготовить к монтажу», - отметил Сергей Волков.

Ранее стало известно, что на украшение центра Пензы к Новому году выделят почти 1,5 млн руб. Специалисты должны заменить испорченные горожанами или сломавшиеся елочные игрушки, лампочки в гирляндах, отремонтировать светодиодные арт-объекты, организовать праздничные мероприятия.

Кроме того, средства пойдут на изготовления цифр 5 для инсталляций, которые ежегодно размещают у площади Ленина.

В 2023-м украшать площадь Ленина к Новому году начали в конце ноября. 2 четверки для цифровых инсталляций обошлись городу в 663 520 рублей. В целом на празднование Управлению культуры Пензы выделяли 3,2 млн рублей.

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