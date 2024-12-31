Нарколог рассказал, как провести первый день 2025 года без похмелья

31.12.2024 | 13:33

Встреча Нового года у многих пензенцев ассоциируется с алкоголем, с сожалением констатировал врач областной наркологической больницы Вадим Рушаков и рассказал, как провести первый день 2025-го без похмелья.

Во-первых, чтобы снизить риски, нужно плотно поесть за несколько часов до празднования.

Второй совет: пить больше воды, в идеале - после каждого употребления алкоголя, при этом постараться выпивать воды больше, чем спиртного.

В-третьих, надо отказаться от газированных напитков и тем более не смешивать их с алкоголем. Они ускоряют опьянение и усиливают обезвоживание.

Четвертое: важно следить за количеством и качеством выпитого. Первое должно быть как можно ниже, второе - как можно выше.

В-пятых, необходимо употреблять больше продуктов, содержащих витамины группы В и цинк (мясо, морепродукты, орехи, ржаной хлеб, овощи и т. д.).

В-шестых, не стоит смешивать разные виды алкоголя: каждый из них имеет свой состав и по-разному действует на организм.

«И последний совет, но не по значимости. Для того чтобы не испытывать похмелья, самым действенным способом будет полностью воздержаться от употребления алкогольных напитков. Алкоголь - сильное психоактивное вещество, и в любом случае будут негативные последствия от его употребления. А Новый год - это отличный семейный праздник, который можно провести в трезвости, запомнить каждый момент этого прекрасного вечера и на следующий день чувствовать себя отлично», - подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что распространенные в народе средства избавления от похмелья могут быть не только бесполезны, но и опасны для здоровья.