Криминал

В Спасском районе женщина едва не убила мужа и получила условный срок

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В четверг, 3 июля, в Спасском районе осудили 30-летнюю местную жительницу, которая едва не убила мужа. Преступление было совершено 22 апреля этого года около 5 часов утра на кухне.

По словам женщины, в ночь перед окончанием отпуска они с супругом не спали, он постоянно пил и под утро сильно опьянел. На почве ревности мужчина стал оскорблять ее, хватать за одежду и бить - кулаком в плечо, ногой в бедро.

Сельчанка просила мужа успокоиться и прекратить издевательство, грозила ножом, но тот не унимался.

«В какой-то момент он сзади схватил ее за одежду и развернул на себя. Она увидела, что муж замахивается на нее рукой, решила, что он собирается ее ударить, поэтому нанесла ему удар ножом в область живота.

После удара супруг успокоился. Она вытащила нож из раны и оказала ему первую помощь. После он лег спать, а когда проснулся, сказал, что у него болит живот в месте удара ножом, и тогда она вызвала ему скорую помощь», - передала показания женщины пресс-служба Спасского районного суда.

При вынесении приговора были учтены наличие у виновной малолетних детей, активное способствование раскрытию дела, оказание медицинской помощи потерпевшему и аморальность его поведения, ставшая поводом для преступления.

В итоге женщине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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Источник — фото Спасского районного суда
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