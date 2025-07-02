Танцевавшую на Южной Поляне пензячку задержала Росгвардия

02.07.2025 | 10:25

В Пензе росгвардейцы пресекли нарушение порядка у ТЦ «Фортуна» на Южной Поляне. Они задержали 26-летнюю горожанку, танцевавшую на газоне около часа.

Развлекавшуюся поздним вечером вторника, 1 июля, молодую женщину сняли на видео. Кадрами пензенцы поделились в Сети. Пензячка промокла под дождем, но не прекращала танцевать.

О неадекватной танцовщице сообщили правоохранителям. Ближайший экипаж Росгвардии прибыл на место и побеседовал с гражданкой.

Та была в сильном опьянении.

Личность горожанки установили. Поскольку она не могла адекватно оценивать свои действия и нести за них ответственность из-за своего состояния, а также для того, чтобы предотвратить серьезные последствия для нее самой и окружающих, молодую женщину доставили в отдел полиции, рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.