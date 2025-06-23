В пензенских магазинах 2 дня не будут продавать алкоголь

23.06.2025 | 08:15

На наступившей неделе в Пензенской области 2 дня не будут продавать алкоголь - в четверг и субботу, 26 и 28 июня.

26-го числа пройдет выпускной вечер для учеников 9-х классов, а 28-го - для 11-х. Именно поэтому будет действовать запрет.

Руководители точек, где продается алкоголь, проинформированы. Полиция в эти дни усилит контроль их работы.

Региональное законодательство ограничивает торговлю спиртным на праздник последнего звонка, в дни выпускных и на 1 Сентября.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года в Пензенской области будет запрещена продажа алкоголя с 22:00 до 10:00. Сейчас им не торгуют с 23:00 до 8:00.