29 июня в центре Пензы не будут продавать алкоголь

26.06.2025 | 08:41

В Пензе собираются запретить продажу алкоголя во время проведения фестиваля «День молодежи», который пройдет в воскресенье, 29 июня. Принятие соответствующего постановления администрацией города сейчас рассматривается.

Запрет будет действовать с 13:00 до 23:00. Указан и перечень точек, где не продадут спиртное.

Это предприятия торговли в центре Пензы на улицах Кирова, 10а, 42, 43, 73, Урицкого, 44а, 44Б, Московской, 37, 65а, Володарского, 74а, Славы, 10, Пушкина, 2, Либерсона, 35Б.

Соблюдение запрета поручат проконтролировать сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось о запрете продажи алкоголя 26 и 28 июня, в день выпускных вечеров для учеников 9-х и 11-х классов.