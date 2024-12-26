Названы опасные средства борьбы с похмельем

26.12.2024 | 07:54

Общеизвестные и распространенные в народе средства избавления от похмелья могут быть не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

В частности, она назвала мифом пользу контрастного душа с резкой сменой температуры воды. По ее словам, процедура может привести к резкому скачку давления. Особенно рискуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обезболивающие препараты (в частности, парацетамол) крайне пагубно влияют на дезинтоксикационную функцию печени.

Крепкий кофе также таит в себе опасность. По словам эндокринолога, кофеин лишь усиливает обезвоживание организма, вызванное алкоголем. В результате головная боль может не только не пройти, но и усилиться.

«Многие уверены, что рассол - панацея от всех бед. Но врачи развеяли и этот миф. Да, рассол восполняет потерю солей, но его высокая кислотность может раздражать и без того чувствительный желудок», - предупредила Екатерина Казачкова.

Самым же опасным, утверждает врач, является опохмеление. Алкоголь в этом случае лишь усугубляет ситуацию, увеличивая нагрузку на внутренние органы, особенно на печень.

«Что же делать, если утро после праздника не задалось? Врачи советуют простые, но действенные методы: обильное питье (лучше всего минеральная вода без газа), легкая еда и отдых. Никаких «чудодейственных» таблеток или экстремальных процедур», - посоветовала специалист.