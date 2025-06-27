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Общество

В день выпускного у 9-х классов в Пензе продавали спиртное

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В четверг, 26 июня, в день выпускного у девятиклассников в Пензе комиссия проверила, как торговые точки соблюдают запрет продажи спиртного. Всего на нарушителей составили 8 протоколов.

Комиссия посетила 95 точек, расположенных на улицах Антонова, Клары Цеткин, Чаадаева, Аустрина, Одесской, Ладожской, Ударной, Терновского, Кривозерье, Калинина, Карпинского, Фурманова.

В день выпускного у 9-х классов в Пензе продавали спиртное

«На входных группах большинства предприятий имелась информация о запрете реализации спиртных напитков», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В день выпускного у 9-х классов в Пензе продавали спиртное

Запрет на продажу алкогольных напитков нарушили магазины на Антонова, 18Б, Терновского, 220, Фурманова, 1, Ладожской, 109, Карпинского, 33в, Сумской, 11Б, Одесской, 5, Кривозерье, 21а.

28 июня выпускные вечера пройдут у одиннадцатиклассников. В этот день продажа алкоголя также будет запрещена.

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Источник — фото администрации города
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