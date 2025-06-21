Кузнечанин угрожал убить бензопилой забывчивую жену

21.06.2025 | 10:08

45-летнего жителя Кузнецкого района задержали за угрозу убить 48-летнюю жену. Сельчанина разозлила забывчивость супруги.

Как установила полиция, пара поссорилась во время застолья. Женщина начала искать деньги, но так и не вспомнила, куда их положила.

Разгневанный муж выразил свое недовольство. Словесным конфликтом все не закончилось. Сельчанин вышел во двор, а затем вернулся в дом с бензопилой. Направив инструмент на женщину, он заявил, что убьет ее.

Жена восприняла слова мужчины всерьез, убежала к соседке и позвонила в полицию.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.