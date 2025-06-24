В Пензе допросили водителя, протаранившего магазин на «Волге»

24.06.2025 | 10:29

В Пензе допросили водителя, который ночью 13 июня на «Волге» въехал в магазин на проспекте Победы, 97 (напротив остановки «Магазин «Океан»). Оказалось, молодой человек был пьян, а машину угнал.

Полиция опубликовала кадры с видеорегистратора патрульного автомобиля. На них запечатлено, как перед происшествием сотрудники ГАИ пытались остановить подозрительную «Волгу» у памятника Победы, а затем начали преследовать водителя.

Стараясь оторваться от погони, молодой человек не справился с управлением и влетел в торговую точку, разрушив стеклянную стену, после чего врезался в стеллажи с товарами. Затем он выбрался из машины и побежал, но был остановлен полицейскими.

Выяснилось, что за рулем находился 18-летний зареченец, не имеющий водительских прав. Он приехал в Пензу на день рождения к другу, а когда выпил, отправился гулять. На придомовой стоянке у одного из домов его привлекла «Волга» 1988 года выпуска. Двери не были заперты, а в салоне лежали ключи. Горожанин завел двигатель и тронулся.

«О том, что машина в угоне, хозяин автомобиля узнал только от сотрудников полиции», - рассказали в областном УМВД РФ.

На угонщика завели уголовное дело, он может лишиться свободы на срок до 5 лет. Сейчас молодой человек находится под обязательством о явке. Также зареченца привлекли к административной ответственности за пьяное вождение.